Над Белгородской и Курской областями сбили 42 беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской и Курской областями 42 беспилотника ВСУ с 8:00 по 18:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Над Белгородской областью уничтожили 33 дрона. Над Курской областью — девять беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о четырех пострадавших от ударов ВСУ. Две женщины получили баротравмы в селе Маломихайловка Шебекинского округа. В районе села Бутово Яковлевского округа пострадала супружеская пара. Были повреждены социальные объекты и магазины. Глава Курской области Александр Хинштейн писал, что при ударе по городу Рыльск пострадали два человека.