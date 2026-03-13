Концерт Валерии, «Жизнь в искусстве» и новая программа OTTA

Когда состоится концерт певицы Валерии, где пройдет выставка «Жизнь в искусстве», посвященная творчеству Константина Петрова, и что ждет гостей на концерте инструментальной группы ОТТА.

14 марта (суббота)

В Доме ученых СО РАН выступит двукратный лауреат Grammy, американский саксофонист Марк Гросс. Со своим квартетом он исполнит произведения джазового композитора Дюка Эллингтона. Концерт состоится в рамках проекта «Джаз из Нью-Йорка». Альт-саксофонист Марк Гросс широко известен как мастер хард-бопа. Начало в 17:30.

15 марта (воскресенье)

В Доме ученых СО РАН выступит певица Валерия. Народная артистка России, многократный лауреат премии «Золотой граммофон». Она исполнит популярные песни из своего репертуара. Начало в 18:00.

16 марта (понедельник)

Еще одно выступление на сцене Дома ученых СО РАН — всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина выступит с симфоническим оркестром. Помимо классический музыки, репертуар певца включает эстрадные композиции, элементы поп-музыки и соула, песни из мюзиклов. Начало в 19:00.

17 марта (вторник)

В «Локомотив Арене» эстрадный певец Стас Михайлов представит программу «Все для тебя». Концерт приурочен к юбилею исполнителя на сцене. Прозвучат хиты прошлых лет и новые композиции. Начало в 19:00.

18 марта (среда)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Все они — Сибирь». В программу включены «Пять барочных стратегий» Настасьи Хрущевой, концерт «Ловушка-2020» Владимира Кошелева, «Стан Тамерлана» из оперы «Легенда о граде Ельце», «Симфония №1» Антона Танонова и другие произведения. Начало в 19:00.

19 марта (четверг)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется персональная выставка «Константин Петров. Жизнь в искусстве». В экспозиции будет представлено более 60 произведений народного художника России. Большая часть пейзажей посвящена российской природе и провинциальным городам. Начало в 12:00.

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Лики святых». В экспозицию вошли предметы православного религиозного искусства, поступившие в фонды музея с 2020-го по 2026 год. Зрители смогут познакомиться с иконами, имеющими характерные черты сузунского письма — самобытного иконописного промысла, а также произведениями медной литой пластики, бытовавшей в сибирских поселениях более ста лет назад. Начало в 12:00.

В Доме джаза выступит квартет сибирского саксофониста Андрея Турыгина. Музыканты исполнят известные джазовые стандарты и джазовые обработки произведений Петра Чайковского. Начало в 19:00.

В «Белой галерее» откроется выставка «Два крыла Эйзенштейна. Кино». В залах будут представлены инсталляции, посвященные культовым фильмам советского режиссера Сергея Эйзенштейна: «Стачка», «Броненосец „Потемкин“», «Октябрь» и «Иван Грозный». В экспозицию также вошли эскизы и графические наброски к фильму «Иван Грозный». Начало в 12:00.

20 марта (пятница)

В ДК Железнодорожников пройдет концерт инструментальной группы OTTА, которая сочетает симфоническое звучание, поп-музыку и инди-рок. Музыканты представят программу MediaStorm. Начало в 19:00.

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Эхнатон и Эйнштейн на пляже». Ансамбль «Маркелловы голоса» представит программу, посвященную творчеству композитора-минималиста Филипа Гласса. В центре выступления — два столпа его оперной трилогии «Портреты». Начало в 19:00.

Александра Стрелкова