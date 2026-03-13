Рубль держит путь наверх

Как цены на нефть и решение Минфина по бюджету повлияют на курс нацвалюты

Центробанк установил курс доллара выше 80 руб. впервые с декабря 2025-го. На внебиржевом рынке утром 13 марта была преодолена отметка в 81 руб. Минфин отказался от операций с валютой и золотом в марте. Правительство планирует менять бюджетное правило, в том числе повышать цену отсечения нефти. Одновременно на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке дорожает марка Brent и сокращаются дисконты на российскую нефть.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По данным Reuters, цена Urals в портах отгрузки выросла до $76 за баррель, хотя еще в феврале была не выше $45. Как долго может продлиться текущее ослабление рубля? “Ъ FM” обсудил это с главным экономистом «Т–Инвестиций» Софья Донец:

«Как дальше сложится судьба рубля, будет зависеть от финальных решений Минфина по бюджетному правилу и ситуации на Ближнем Востоке. За этот год мы видели довольно много факторов ослабления российской валюты: снижение ключевой ставки, падение спроса на импорт. Наши данные показывают, что весной спрос на юань для расчетов по внешнеторговым закупкам оживает примерно в два раза выше, чем в вялый период января-февраля. Для нас это повод сохранять неизменным прогноз на год по движению курса рубля к 90 за доллар».

Пока однозначного разворота к падению рубля нет, считает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. При этом она сохраняет прогноз по ослаблению к концу года до отметок 90-95:

«На текущий момент это движение носит скорее эмоциональный характер. Оно изначально связано с новостью о том, что Минфин может ужесточить бюджетное правило, и участники торгов воспринимают это как сигнал к ослаблению рубля. Параллельно происходит обострение военного конфликта на Ближнем Востоке, что сказывается на удорожании российских сортов нефти.

За счет предполагаемого объема поставок в РФ станет поступать больше валютной выручки, и это компенсирует выпавшие объемы, которые ранее продавал Минфин. Поэтому пока преждевременно говорить, что рубль однозначно пойдет вверх. Тем не менее в перспективе дополнительные продажи со стороны Минфина и Банка России будут толкать рубль к ослаблению. Но пока это движение будет достаточно ограниченным — выше 82 руб. за доллар ставка не пойдет».

Ранее в Минфине подтвердили намерение сократить расходы бюджета на 10%. Это не коснется госрасходов, социальных программ и оборонных статей, отмечает ведомство. В последний раз масштабный секвестр был в 2009-м. Эти новости также могут повлиять на курс рубля, говорит экономист Сергей Хестанов:

«Решения по бюджету, которые оказывают сильное воздействие на курс рубля, принимались еще за три дня до начала горячей фазы конфликта вокруг Ирана. Не исключено, что секвестр бюджета и снижение трат ФНБ могут быть пересмотрены, если высокие цены на нефть и низкие дисконты на российское сырье сохранятся достаточно долго.

Но пока логично ожидать к концу года курс рубля в диапазоне 90-100 руб. за доллар. Если же высокие нефтегазовые доходы бюджета сохранятся достаточно долго, это будет способствовать более крепкой нацвалюте. Случится ли это и в какой степени, станет понятно не раньше, чем через несколько месяцев».

Курс юаня на Мосбирже также достиг максимумов с сентября 2025 года. ЦБ повысил курс валюты на 15 коп., до 11,65 руб. Евро — на 60 коп., почти до 92 руб.

Александра Абанькова

