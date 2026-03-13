Роспотребнадзор изъял в Петербурге и Ленобласти более 95 тонн опасной продукции

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2025 году из оборота изъяли более 3 тыс. партий некачественной и опасной пищевой продукции и продовольственного сырья общим весом свыше 95 тонн. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что за год проверили более 3400 объектов торговли, общественного питания и предприятий пищевой промышленности. Нарушения действующего законодательства выявили в 63% случаев.

Среди основных нарушений в Роспотребнадзоре назвали несоблюдение технологии приготовления блюд, нарушение условий хранения и сроков годности продуктов, допуск к работе персонала без своевременного прохождения периодических медосмотров и вакцинации, а также неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание объектов.

Кроме того, в 2025 году было прекращено действие 104 деклараций о соответствии на продукцию. По решениям судов деятельность 79 объектов торговли и общественного питания приостанавливалась.

Артемий Чулков