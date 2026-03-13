В Пермском крае будет разработана дорожная карта по развитию промкооперации в сфере строительства

На площадке «Пермь Экспо» состоялась строительная сессия «Промышленность, Кооперация, Строительство» в рамках которой промышленные предприятия и застройщики обсудили возможность сотрудничества. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в регионе есть большой потенциал для наращивания промышленной кооперации. «От сотрудничества наших промышленников и девелоперов зависит и наполняемость бюджета региона, и развитие края в целом. Материалы местных компаний позволят сократить логистическую цепочку. А значит уменьшаться сроки строительства социальных объектов, жилья. Уверен, что в Прикамье производится все, а если нет, то наши предприятия выполнят любую технологическую задачу», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

Стоит отметить, что в Пермском крае вводится более 1,5 млн кв.м. жилья ежегодно. Застройщики все чаще используют продукцию пермского производства. Сейчас в промышленную кооперацию в строительстве включены 127 предприятий.

В рамках прошедшего мероприятия застройщики рассказали об удачных проектах, которые удалось реализовать благодаря промышленной кооперации. Например, с помощью стратегического партнерства строительный холдинг «Ярус Групп» за год построили поликлинику в Осе. А благодаря компании «Академия металла» обустроили мебелью и техникой новое общежитие в Суксуне.

Кроме того, свои разработки для строительной отрасли презентовали 30 промышленных предприятий Пермского края. Представитель ООО «ГорнозаводскЦемент» рассказал о преимуществах прикамского цемента для строительной отрасли. АО «СтройПанельКомплект» представило новые скорости возведения, разные способы энергоэффективности и цифровом контроле этих систем в многоквартирных домах. Торгово-строительная компания «Тепловоз» продемонстрировала застройщикам современные теплоизоляционные и пожаробезопасные материалы для коммерческих и жилых строений. Кроме того, был представлен проект двухэтажной гостиницы под требования гранта министерства туризма.

По итогам сессии планируется разработать дорожную карту по развитию промкооперации в сфере строительства.