Конфликт оценивают по-деловому

Международные банки временно закрывают филиалы на Ближнем Востоке после иранского удара по Дубайскому финансовому центру. Часть организаций перевела сотрудников на удаленку. Проблемы с безопасностью решает и российский бизнес в ОАЭ.



После ударов Ирана по банкам и финансовым учреждениям на Ближнем Востоке незамедлительно все свои отделения в Катаре закрыл HSBC. Другие компании, включая JPMorgan, Deutsche Bank и BNP Paribas, перевели сотрудников на удаленку. Российский бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах тоже приспосабливаться к ситуации, поделился управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, у которого есть офис в Дубае:

«В последние дни ситуация обострилась. Некоторые банки объявили, что временно закрывают свои офисы. Но с учетом современных IT-технологий банковская система работает в целом без перебоя.

Для российского бизнеса это означает, что, наверное, произойдет рост каких-то операционных расходов и санкционных рисков, станет больше проверок, задержек по платежам. Может быть, увеличатся сроки их рассмотрения, и, может быть, повысится вероятность блокировок. Поэтому продолжаем диверсифицироваться, понимая, что в любой локации может произойти что-то, что будет удорожать заранее налаженные процессы и что предвидеть было невозможно».

В последние две недели особенно востребованы стали услуги юридического консалтинга. Бизнес разрабатывает план Б на случай усиления иранских атак на ОАЭ. Один из вариантов — перенос компании из Дубая в другие регионы, отметила в беседе с “Ъ FM” партнер BGP Litigation Александра Курдюмова:

«Если мы говорим про какую-то операционную работу, она идет, как обычно. Суды, например, действуют, государственные органы все еще работают. Просто все еще наложилось на рамадан, так что многие организации трудятся по сокращенному графику, многое идет чуть более сложно и медленно, чем обычно. Но это обычная сезонная история.

Мы смотрим, как развивается ситуация. Могут быть какие-то сложности и с банками, если, например, какой-нибудь топ-менеджер находится не в ОАЭ, а ему нужно приехать подписать какой-то документ».

Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 10 баллистических ракет и 26 беспилотников за последние сутки. Всего же с начала войны сбито уже почти 2 тыс. целей. За это время в стране погибли шесть человек, в том числе иностранцы. Ситуация ухудшается с каждым днем. Однако релокация в планы российского бизнеса пока не входит, говорит глава департамента по работе с инвесторами Tranio Capital Илья Антипов:

«В нашей компании нет необходимости сидеть в офисе. У нас большая часть приходится на работу с клиентами. Мы не чувствуем себя в опасности, не нужно бегать и скрываться от ракет. Город, на самом деле, живет, как жил».

Вместе с тем услуга на страхование грузов для тех, кто перевозит их через Ормузский пролив, подорожала кратно, рассказали “Ъ FM” юристы, работающие в ОАЭ. При этом война в регионе не считается форс-мажором, подчеркнул партнер фирмы UCL, руководитель международной регуляторной практики Ратмир Проскурнов:

«В случае с ОАЭ решение будет за судебными органами, то есть здесь нет признания события форс-мажором при получении соответствующего свидетельства либо письма из Торгово-промышленной палаты. Если вдруг возникнет спор между поставщиком и заказчиком, то суд станет рассматривать фактические обстоятельства дела, выяснять, действительно ли первый не смог преодолеть, например, Ормузский пролив, были ли использованы какие-то альтернативные маршруты».

С проблемами из-за войны столкнулись также туристы, у которых продолжаются незапланированные траты на проживание в отелях и питание.

Леонид Пастернак, Светлана Белова