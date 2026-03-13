Финал Кубка России по сноуборду пройдет в Сочи: фестиваль New Star Camp представил спортивную программу

С 23 по 29 марта на курорте «Роза Хутор» при поддержке Альфа-Банка пройдет ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp, объединяющий поклонников зимних видов спорта*

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Чем заняться профессионалам?

Спортивная программа New Star Camp начнется уже 23 марта с двухдневного финального этапа Альфа-Банк Кубка России по сноуборду. В нем примут участие одни из лучших райдеров страны. 25 марта следим за Альфа Лыжным Джемом, а 27 марта – за флагманскими соревнованиями NEW STAR INVITATIONAL при поддержке WINLINE по сноуборду и лыжам с призовым фондом в 1 000 000 рублей. Кроме того, в этих турнирах спортсменов ждут специальные номинации «MAXимальный стиль» и «MAXимальный трюк»* (максимальный) от партнера МАХ и «Новая звезда» от Quiksilver.

В пятницу на высоте 1100 также состоится третий по счету Билайн Джиббинг Джем при поддержке DC Shoes, судьей и ведущим которого по традиции станет Денис Бонус, один из сильнейших джибберов современности и участник Red Bull Roll The Dice. Соревнования пройдут на многофункциональной джиббинг-площадке.

А любителям?

В среду, 25 марта, сноубордистов приглашают на DC Трюки* (совокупность опасных, эффектных и технически сложных манёвров, выполняемых в спорте) и Стиль. Соревнование поделят на два этапа: джем-сессию на кастомной джиббинг-фигуре Системы Быстрых Платежей (СБП) для одиночного участия и парный спуск с трамплина.

О любителях более расслабленного катания тоже не забыли: впервые на фестивале спортивная программа коснется позднего вечера – при поддержке «Перекрестка» пройдет Перек Night Party Ride* (поездка на ночную вечеринку) – массовый ночной заезд по трассе «Шале».

В четверг и пятницу на фестивале пройдут большие Сакслимпийские игры при поддержке Билайна – командные соревнования, которые определят самых талантливых и универсальных райдеров. 26 марта состоится турнир НАКЛ Сакс в формате Knuckle Huck* (удар костяшками пальцев), а 27 марта пройдет Кэш для хрюш – зрелищный формат, в котором команды соревнуются в креативных испытаниях, а победителя определяют зрители, голосуя купюрами в свиньи-копилки. Финалом игр станет командный видео-батл, в котором участники покажут лучшие моменты фестиваля.

27 марта райдеров тоже ждут соревнования: WINLINE Рейл Джем-сейшн на самых длинных перилах в 72 метра, еще длиннее, чем в прошлом году. Победителями станут те лыжники и сноубордисты, кто проедет их целиком и покажет лучший уровень катания.

Завершим фестивальную неделю на Rich* (богатый) Фан-джем, где пройдут соревнования по джиббингу для всех желающих сноубордистов и лыжников, кто прошел предварительную регистрацию. Победу заберут те, кто сможет показать самые креативные и стильные трюки. Девушки также смогут принять участие в отдельном соревновании от ROXY и АктиБио. В этом году его темой станет «снежный серфинг»: участницам предстоит продемонстрировать свои лучшие гэпы, свитчи и слайды на фигуре в форме гигантской бутылки йогурта. Спортсменки также смогут побороться за победу в двух дополнительных номинациях – «Лучший образ» и «Лучший трюк».

Но и это не все: в мини-парке при поддержке Termit и Спортмастер PRO на высоте 1600 с 24 по 28 марта тоже пройдут соревнования. Ждем сразу два джем-сейшена, детские состязания, эстафету лыжников против сноубордистов, а также тренировки с российскими чемпионами Ярославом Ленчевским, Варварой Романовой и Даниилом Шашериным при поддержке Termit.

Для тех, кто только учится, на учебном склоне высоты 1100 откроют школу Снежный старт от СБП. Любителям, которые хотят освоить новое направление и научиться трюкам на фигурах, по традиции будет доступна запись в Альфа-Банк школу фристайла AllPro на высоте 1600.

* Ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp при поддержке Альфа-Банка пройдет на курорте «Роза Хутор» с 23 по 29 марта 2026 года на курорте «Роза Хутор». С информацией об организаторе мероприятия и о правилах проведения можно ознакомиться на сайте: https://rosakhutor.ru/

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»

123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1

ОГРН 1037702012952