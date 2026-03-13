В Ростове-на-Дону начали противоклещевую обработку

Протиклещевую обработку проведут в Ростове-на-Дону в течение недели, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Обработка будет проводиться на 19 объектах, на площади 500 га. «В списке — парк Авиаторов, участок Кумженской рощи в районе мемориала, территории, расположенные севернее ул. Тимофеева в микрорайоне Платовском, а также прилегающие к Ростовскому морю»,— приводит пресс-служба слова главы администрации Александра Скрябина.

Наталья Шинкарева