В Ростове-на-Дону начали противоклещевую обработку
Протиклещевую обработку проведут в Ростове-на-Дону в течение недели, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Обработка будет проводиться на 19 объектах, на площади 500 га. «В списке — парк Авиаторов, участок Кумженской рощи в районе мемориала, территории, расположенные севернее ул. Тимофеева в микрорайоне Платовском, а также прилегающие к Ростовскому морю»,— приводит пресс-служба слова главы администрации Александра Скрябина.