Водитель из Ленобласти лишился автомобиля Hyundai за повторное пьяное вождение

Суд обратил в доход государства автомобиль Hyundai Solaris 35-летнего жителя Ленобласти, который, будучи лишенным водительских прав, вновь сел за руль, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Было установлено, что днем 6 января автомобилист решил прокатиться по Петербургу в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили на проспекте Медиков. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В суде владелец Hyundai признал вину и пояснил, что надеялся на лучшее. Точнее на то, что вчерашний алкоголь уже выветрился. Про то, что уже лишен прав, автомобилист благополучно забыл. Помимо конфискации машины, представители Фемиды обязали нарушителя выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей и запретили ему садиться за руль в течение двух с половиной лет.

Андрей Маркелов