В Пензе инспектор ГИБДД на маминой машине насмерть сбил пешехода

В Пензе суд огласил решение по делу бывшего инспектора ГИБДД Али Нугайбекова. Его признали виновным в смертельном наезде на пешехода (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Трагедия произошла в октябре 2025 года на перекрестке улиц Московской и Кураева. Водитель скрылся, а 39-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

Следствие и суд установили, что Нугайбеков был за рулем автомобиля «ВАЗ 2114», принадлежащего его матери. На пешеходном переходе он не успел затормозить и сбил человека. Экс-полицейский полностью признал вину, объяснив происшествие тем, что отвлекся от дороги. После аварии он, по его словам, находился в состоянии шока и не отдавал отчета в действиях.

Суд приговорил Али Нугайбекова к семи годам колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено садиться за руль на два года. Также осужденный обязан выплатить родственникам погибшего компенсацию — более 2 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

