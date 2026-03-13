В Химках произошел пожар в пансионате

В деревне Брехово в Химках произошел пожар в частном пансионате для пожилых людей. Постояльцев эвакуировали из здания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. По информации ведомства, пострадавших и погибших нет.

Прокуратура начала проверку. МЧС России сообщало ТАСС, что из пансионата эвакуировали 50 человек. Трое пострадали, их состояние оценивается как тяжелое.

Возгорание произошло в двухэтажном деревянном здании. Позже спасатели локализовали его на площади 60 кв. м. В тушении участвуют 45 человек с применением 15 единиц техники.

По информации Telegram-канала Mash, речь идет о пансионате «Вековие». Пожар начался в сауне на первом этаже, затем распространился на оба этажа здания и крышу.