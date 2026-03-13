Нефтедобыча смещается к сланцам

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) утвердило перечень участков недр углеводородного сырья, аукционы по которым планируется провести в этом году. Соответствующий документ ведомство разместило на своем сайте 3 февраля.

Согласно перечню, три участка недр, которые будут предложены на торгах, расположены в Самарской области.

Аукцион по первому лоту — Северо-Иргизскому участку объявили уже 2 февраля. Стартовая цена лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу сырья — 8,86 млн руб. Участок расположен на границе Большеглущицкого и Большечерниговского районов области. Площадь участка равна 302 кв. км. Право на пользование Северо-Иргизским участком предоставляется на 25 лет.

Специфика участка состоит в том, что наличие объемов нефти там только прогнозируется. Открытие месторождений нефти и газа предполагается, поскольку участок находится в границах крупных структур с доказанной промышленной нефтегазоносностью.

Прогнозный ресурс месторождения относится к категории D-1 (перспективный). Он оценивается в 14 млн тонн нефти. Из них 8,9 млн — доманиковая нефть, располагающаяся между слоев битуминозных и карбонатных слоев. Это категория сланцевых пород наименее изученная, и считается трудноизвлекаемой. Такие породы рассматривают как потенциальные источники взамен традиционным месторождениям с запасами «легкой» нефти, которые истощаются. Однако добыча углеводородов в доманиковых пластах более затратная: для выделения нефти породы нужно нагревать и создавать искусственные трещины. Также применяется технология гидроразрыва пласта, когда в слои горизонтального бурения под высоким давлением закачивают специальные жидкости. За счет этого обеспечивается приток нефти к забою скважины.

Помимо этого, на Северо-Иргизском участке имеются прогнозные ресурсы в 0,604 млрд куб.м по природному газу.

Также на 2026 год, по данным Роснедр, в области проведут аукцион по Восточно-Каревскому участку углеводородного сырья. Данные о расположении участка в документах Роснедр отсутствуют.

Судя по всему, этот же лот планировалось разыграть еще в прошлом году. Однако тогда аукцион по участку даже не назначался. По данным агентства по недропользованию, ресурсы нефти на Восточно-Каревском участке не разведаны, а рассчитаны по аналогии c изученными месторождениями. Потенциал по категории D-1 составляет 11,058 млн т. Еще 12,96 млн т могут быть обнаружены в доманиковых пластах.

Наконец, третий Зеленогорский участок может быть предложен для изучения и разработки углеводородного сырья также в этом году. Месторождение находится в Елховском и Сергиевском районах области, и входит в Западно-Горькоовражную структуру. Там обнаружены подготовленные ресурсы нефти (категория D-0) в объеме 1,934 млн т, локализованные (D-л) в объеме 1,881 млн т. Еще 9,477 млн т нефти могут быть обнаружены в доманиковых слоях.

По мнению эксперта Российского газового общества Антона Соколова, сланцевые формации доманиковой нефти характеризуются рядом проблем, возникающих на всех этапах разработки месторождения. «Низкая проницаемость слоев диктует необходимость создания системы искусственных трещин для обеспечения притока нефти к скважине с помощью гидроразрыва пласта. Поиск и оконтуривание ловушек нефти также затруднен. Сейчас технологий, нацеленных непосредственно на доманик, практически нет. Промышленная добыча нефти из этих отложений не ведётся. Рано или поздно подходящие технологии будут найдены, но непосредственный объём запасов такой нефти не ясен. Разброс оценок геологических запасов доманика огромен: от сотен миллионов вплоть до миллиардов. Однако доманик пока остается объектом более отдаленной перспективы — вторая половина 2030-х или даже начало 2040-х годов»,— полагает собеседник издания.

Прогноз отстает от реальности

Прошлогодний план Роснедр по продаже лицензий на участки с углеводородами выполнить не удалось. Тогда в прогнозном перечне ведомства по региону указывались три лота: Томыловский, Курский и Восточно-Каревский участки. При этом, Томыловский и Курский относятся к уже разведенным месторождениям с подтвержденными запасами нефти по категории В-1 (подготовленные к промышленной разработке). Однако фактически в области состоялся лишь один аукцион на право пользования участком недр. При этом разыгрывался там Западно-Беловский участок, не включенный в перечень Роснедр.

В июле 2025 года был объявлен аукцион по Курскому участку. Однако уже в августе торги по этому лоту отменили.

В конце декабря 2025 года стал известен победитель аукциона на право пользования Западно-Беловским участком. Им стало ООО «УДС Нефть». Компания зарегистрирована в Ижевске и входит в холдинг «УДС Групп» предпринимателя из Удмуртии Алексея Чулкина.

Кроме того, на лот претендовало еще четыре компании: московское АО «Нефтус», ЗАО «Охтин-Ойл» из Татарстана, самарские ООО «Регион-Нефть и ООО «Ритэк». Тогда в ходе торгов цена лота выросла со стартовых 23,475 млн руб. почти в шесть раз.

Компания «УДС Нефть» предложило наибольшую стоимость в 136,156 млн руб., что позволило ей одержать победу.

Сам Западно-Беловский участок значился в прогнозном перечне участков УВС, планируемых Росндерами к реализации на торгах еще в 2024 году. В том же году, по данным ведомства, в области должны были состояться два аукциона. Кроме Западно-Беловского, в перечне назывался Северо-Неприковский участок недр с перспективными ресурсами нефти. Однако и тогда за год провели всего один аукцион по нефтяному участку.

Тренд на сокращение числа аукционов по недрам с углеводородным сырьем отмечается по всей России в последние два года. Так, в 2024 году в стране было назначено 66 аукционов. Из них состоялось 37 торговых процедур. На 2025 год в стране должны были распределить лицензии по более чем 30 участкам. Об этом сообщал глава Роснедр Олег Казанов в сентябре минувшего года. По его словам, в настоящее время с торгов реализуются объекты, оцененные на уровне прогнозных ресурсов, а не месторождений с подтвержденными запасами. «В непростых экономических обстоятельствах компании за такими высокорискованными объектами пока не активно идут»,— комментировал тогда Олег Казанов.