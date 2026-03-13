В Ярославской области заработали 14 комплексов фиксации нарушений ПДД

В Ярославле и области включили 14 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Паук». Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Комплексы фиксируют превышение установленной скорости (ст. 12.9 КоАП РФ), непристегнутый ремень безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) и нарушение правил пользования телефоном водителем (ст. 12.36.1 КоАП РФ).

Больше всего камер запущено в Ярославле. Комплексы фиксируют нарушения на пересечениях:

ул. Добрынина с ул. Карла Либкнехта;

ул. Пирогова и ул. Индустриальная;

ул. Индустриальная с ул. 2-я Тормозная;

Тормозное ш. с ул. Летной;

ул. Первомайская с ул. Депутатской;

пересечение Ленинградский проспекта с проездом Моторостроителей;

ул. Карла Либкнехта с ул. Белинского;

ул. Спартаковская с ул. Гражданской (также фиксирует непропуск пешеходов);

ул. Большая Норская и пер. Красноперевальский.

В Рыбинске комплекс заработал на пересечении улицы Захарова и улицы Максима Горького. Еще четыре комплекса установлены на автодорогах «Глебово - Ларионово» (поворот на н.п. Текунино), «Углич — Воскресенское» (н.п. Олисавино), «Мышкин - Сера» (н.п. Палкино) и «Углич-Некоуз-Брейтово» (д. Ступино).

Алла Чижова