По подозрению в подготовке массового убийства в школе Коми арестован подросток

Усть-Вымский районный суд Коми на два месяца арестовал несовершеннолетнего жителя Удорского района. Его подозревают в подготовке массового убийства в одной из школ республики, сообщила пресс-служба инстанции.

По данным следствия, подросток начал готовиться к преступлению еще в мае прошлого года, а совершить нападение планировал в мае 2026-го. Мальчик испытывал личную неприязнь к одноклассникам и учителям, из-за чего «увлекся идеей» их убийства и начал изучать материалы о ранее совершенных в школах преступлениях. При нападении он хотел использовать огнестрельное оружие и боеприпасы отца. Подросток рассказал о своем замысле участникам одного из интернет-сообществ, а затем его детали узнали правоохранительные органы. Его задержали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц). Подросток будет находиться под стражей до 10 мая.