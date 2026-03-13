Дело о мошенничестве заведено в отношении экс-главы тувинского Красного Креста

В отношении экс-главы отделения Российского Красного Креста в Республике Тыва возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками. Об этом сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Ирине Ондар.

По данным ведомства, в 2012 году министерством земельных и имущественных отношений республики тувинскому отделению Красного Креста был передан в аренду земельный участок площадью 20 тыс. кв. м в районе перекрестка улиц Каа-Хем и Магистральная в Кызыле.

Земля была передана организации для строительства социального объекта. Однако, установили правоохранители, действующий тогда председатель регионального отделения Красного креста распределила участок между своими знакомыми. Согласно версии следствия, начиная с 2020 года на этой территории были незаконно построены 22 жилых дома.

Ущерб от действий фигуранта дела оценивается более чем на 6,2 млн руб. Кроме того, в ходе прокурорской проверки было установлено, что минимущество региона не предпринимало никаких мер по защите госсобственности, несмотря на то что срок аренды участков истек в 2020 году. В связи с этим главе министерства было внесено представление.

Ранее арбитражный суд Тувы удовлетворил иск надзорного ведомства о сносе жилых домов.