Калининградца приговорили к 15 годам тюрьмы за покушение на госизмену

Жителя Калининграда в возрасте 50 лет осудили на 15 лет за покушение на государственную измену. Он планировал участвовать в боевых действиях против ВС РФ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в покушении на участие в деятельности террористической организации и в покушении на государственную измену. В феврале 2024 года он приобрел тактическую экипировку, подготовил анкеты для вступления в террористическую организацию и предпринял попытку переехать в другую страну, чтобы участвовать в боевых действиях.

Подсудимый проследовал к лесополосе на территории Багратионовского района с целью нелегального пересечения границы. Его остановили сотрудники УФСБ России по Калининградской области. Балтийский флотский военный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима.

Татьяна Титаева