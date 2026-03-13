Туристам оформляют возврат

Власти Катара отменят программу бесплатного проживания и питания туристов 15 марта. После путешественники должны будут покинуть отель или продлить за свой счет бронирование номера, сообщили в посольстве РФ в стране. При этом в Ассоциации туроператоров рассчитывают до этой даты вывезти всех российских туристов из государств Ближнего Востока.

В Российском союзе туриндустрии ранее отмечали, что почти все путешественники, которые отдыхали в регионе, вернулись домой. Остались лишь некоторые туристы на Филиппинах, Мальдивах, Маврикии и Шри-Ланке. Сейчас самая острая ситуация именно в Катаре, рассказал генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

«Мы полагаем, что там несколько сотен российских граждан еще ожидают вылета. Сегодня как раз большая их часть находится в эмирате, запланирован эвакуационный рейс. Если все пройдет по плану, то все они покинут страну. В ОАЭ тоже есть туристы, чей отдых заканчивается в ближайшие дни. Они все должны вылететь в рамках усеченного графика, который сейчас действует у ближневосточных перевозчиков. Поэтому острота проблемы на этом направлении точно снята. Туроператоры совместно с Минэкономразвития завершили эвакуацию тех туристов, чей отдых завершился с 28 февраля по 10 марта».

В АТОР также сообщили, что россиянам начнут возвращать деньги за отмененные туры на Ближний Восток. На компенсацию могут рассчитывать путешественники, которые купили путевки в Израиль, Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт и Иран на период с 28 февраля по 31 марта. Деньги будет возвращать не государство, а отраслевое объединение «Турпомощь» за счет средств Фонда персональной ответственности.

Как долго ждать компенсацию? И можно ли рассчитывать на возврат в полном объеме? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с директором объединения «Турпомощь» Александром Осауленко:

«Если у самого туроператора недостаточно средств, то он может использовать Фонд персональной ответственности, который формируется на базе ассоциации "Турпомощь". Его совокупный объем сейчас превышает 6 млрд руб. Согласно предварительным расчетам и экспертным мнениям, этой суммы более чем достаточно.

Путешественнику нужно обратиться непосредственно к туроператору, провести переговоры, что его в этой ситуации может удовлетворить. Если он не хочет замены или переноса тура, а желает вернуть деньги, то нужно написать заявление. Компания, в свою очередь, должна до 15 апреля уведомить ассоциацию, что будет распечатывать фонд для оплаты. Туроператор формирует реестр клиентов и сдает его в "Турпомощь". Мы его проверяем, потому что компенсации положены только тем, кто приобрел комплексные туристические продукты.

Главное, чтобы турист понимал, что эти деньги у него есть, они вернутся к нему в полном объеме. Бывало так, что торопились некоторые компании, и в список попадали не все их клиенты».

Некоторые туристы, застрявшие на Ближнем Востоке, пытаясь вернуться домой, сдают билеты местным авиакомпаниям. Однако возврат средств затягивается. Из-за этого, как сообщают пострадавшие в чатах, у них заканчиваются деньги на аренду квартир. В частности, с постоянными переносами рейсов столкнулась Ольга Леконте, которая сейчас находится в Дубае:

«С каждым днем здесь все небезопаснее. Слышны взрывы ночью. Мой рейс запланирован на 17 марта. Постоянно, практически каждый час я получаю сообщение от авиакомпании Emirates, что его переносят.

Атмосфера в Дубае очень грустная, людей практически нет, дороги полупустые. В нашей резиденции, где я живу, разместили кровати, видимо, для тех, кто боится находиться на высоких этажах. Проблем с жильем у меня нет, так как квартира в собственности. Но я часто слышу разговоры о том, что сейчас у многих огромные сложности с этим: их размещают вообще непонятно где».

Тем временем в странах Персидского залива банки начали закрывать свои филиалы полностью или частично, переводя сотрудников на удаленный формат работы.