В Самаре поработают над привлекательностью

Возможные пути для роста привлекательности области для туристов обсуждались в конце февраля на круглом столе, организованном ИД «Коммерсантъ» в Самаре. Его участниками стали участники рынка, а также представители региональной и муниципальной власти.

За 2025 год Самарскую область посетило 3,2 млн туристов. Это на 60% больше показателя 2024 года, когда в регионе побывали 2 млн человек. Туристический поток в области растет с 2020 года. Тогда в правительстве региона сообщали о 720 тыс. гостей.

Развитие внутреннего туризма — общероссийский тренд, связанный с перераспределением потоков из-за геополитических ограничений. Одновременно с этим, меняется и распределение турпотоков внутри страны. Впрочем, к 2025 году в число наиболее популярных направлений по России Самарский регион не входил. Это следует из отчета «Индекс туристической привлекательности регионов России» за 2024 год, составленного Национальным конгресс-бюро. Тогда Самарская область в числе еще четырех субъектов РФ оказалась на 13-м месте.

Традиционные лидеры рейтинга — Москва и Краснодарский край, куда приезжает до 25 % от общероссийского потока. Среди регионов Приволжского Федерального округа высокие позиции в рейтинге оказались у Татарстана (3-е место), а также Ульяновской области (10-е место). «В топ-10 представлены регионы европейской части страны, севера, Урала и Сибири. Позиции регионов по уровню привлекательности для туристов определяет не только географическое положение и климатические условия. Регион в любой точке страны может стать точкой притяжения за счет развития инфраструктуры, новых знаковых мест, упаковки и продвижения качественного турпродукта»,— говорилось в исследовании Национального конгресс бюро. Там же отмечалось, что секрет популярности регионов-лидеров состоит в диверсификации и дифференциации туристического продукта. К примеру, в Ульяновской области работают с перспективным направлением «красного» туризма, говорится в отчете.

Врио заместителя министра туризма Самарской области Аксана Чтецова в рамках круглого стола сообщила о том, какие направления планируют развивать в регионе. «В этом году мы уделим особое внимание двум видам туризма - автомобильному и научно-популярному. Нами уже запланирована разработка новых маршрутов на регулярной основе. В высокий туристический сезон, с мая по сентябрь, до 62% всего потока у нас приходится на автотуристов. Соответственно, мы должны понимать, какие ресурсы есть в нашем регионе и что еще необходимо реализовать для этой категории путешественников. И очень важно эту работу вести совместно с региональным бизнес-сообществом — уточнила она.

Также Аксана Чтецова отметила высокий рейтинг туристического потенциала нашего региона — по данным которого в 2025 году Самарская область занимает одиннадцатое место среди субъектов Российской Федерации по туристической привлекательности.

«А туристический потенциал региона определяется, прежде всего, уровнем развития туристической отрасли и инфраструктуры, включая число номеров в объектах размещения и турфирм, траты туристов на проживание, доходность сферы туризма и гостеприимства, включая доходы отелей и объем платных туруслуг населению, число проживающих в объектах размещения и число совершенных ими ночевок»,— напомнила Аксана Чтецова.

В мэрии Самары рассчитывают расширять туристическую инфраструктуру в региональной столице за счет участия в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Напомним, в 2024 году муниципалитет получил федеральную субсидию на формирование туристического кода центра города. За счет этих средств в городе обустроили ряд объектов. В следующем году мэрия по результатам конкурса получила новую субсидию на разработку туристического кода. Как уточнила на круглом столе «Ъ» заместитель руководителя департамента туризма, предпринимательства и торговли администрации Самары Анастасия Кронштатова, муниципалитет рассчитывает участвовать в конкурсе и в нынешнем году. «За два года в плане благоустройства туристического центра города, было сделано немало. Мы установили информационные навигационные системы «Вехи Самары», а также запустили информационно-справочный центр на речном вокзале. Благодаря финансированию появились ярмарочные комплексы в центре города»,— прокомментировала представительница администрации Самары.

Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников также озвучил в ходе круглого стола планы РЖД по увеличению туристического потока. По его словам, рассматривается возможность расширения туристических маршрутов между Самарой и ближайшими столицами регионов. Среди них: Саранск, Ульяновск, Пенза, Саратов, Оренбург и Уфа. «Наша задача сделать данные связи более комфортными, более удобными за счет расписания дневных экспрессов. Сегодня сообщение существует между всеми этими городами не всегда обеспечивает возможность дневного экспресса. В мае этого года мы запустим межрегиональный поезд «Уфа — Самара». Все маршруты предполагают комфортный, современный подвижной состав, с возможностью региональных льгот для учащихся. На наш взгляд, такие экспрессы будут востребованы среди туристов, активно посещающих другие города. Однако для развития таких межрегиональных маршрутов необходима государственная поддержка с точки зрения и регулирования, и, возможно, каких-то компенсаций. Субсидирование расходов перевозчика позволило бы поставить ту экономически обоснованную цену, приемлемую для пассажиров»,— уверен Алексей Ситников.

О развитии инфраструктуры для речного туризма высказался директор ООО «Яхт-клуб «Ласточка» Артем Костромитин. Он констатировал рост популярности частных водных путешествий. Однако для обслуживания лодок и яхт необходимо создавать ряд объектов, например, топливные заправки и другие. «В нашем городе, возможно, не хватает мест в центральных районах, чтобы можно было комфортно причалить на собственном водном транспорте. Хотелось бы, чтобы в Самаре содействовали появлению такой инфраструктуры для путешественников»,— выразил надежду бизнесмен.

Ресурсы гостеприимства

Одно из основных условий, влияющих на туристическую привлекательность региона – инфраструктура для размещения и обслуживания. По данным Самарастата, в 2024 году в области насчитывалось 524 средств коллективного размещения (КСР). Это на 6% больше показателя 2023 года.

С 1 января 2025 года все средства коллективного размещения в России обязаны проходить государственную классификацию - систему оценки качества и уровня услуг, подтверждающую, что объект соответствует требованиям российского законодательства. По словам Аксаны Чтецовой, в настоящее время в реестре классифицированных средств размещения находится 444 региональных объекта.

Как стало известно на круглом столе, в области будут появляться новые отели и гостиницы. Об этом рассказал директор АО «Корпорация развития Самарской области», директор «Агентства по привлечению инвестиций» Иван Манаев. По его словам, к 2028 году в Ставропольском районе области завершится строительство большого отельного комплекса с оздоровительным центром. «Бенефициары компании-инвестора побывали в нашем регионе и решили выкупить турбазу. На этой территории сегодня возводится новый объект, а мы со стороны области содействуем реализации проекта»,— поделился Иван Манаев.

Насыщают событиями

Еще одним источником роста индустрии выступает событийный туризм, потому что события создают уникальные мотивации для путешествий и отдыха. Как отметила на мероприятии «Ъ» Аксана Чтецова, в настоящее время в Самарской области проводится порядка 50 мероприятий. В 2025 году на территории областной столицы в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и гостеприимство» впервые провели гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». Мероприятие посетили более 25 тыс. человек. По словам врио замминстра туризма, организация этого фестиваля с вовлечением еще большего количества участников, в том числе из соседних регионов, запланирована и на текущий год.

В нынешнем году в Самаре в 11 раз пройдет «ВолгаФест». Его руководитель Михаил Савченко в рамках круглого стола отметил, что фестиваль будет посвящен теме дома. «Это важное место, куда мы всегда возвращаемся. В понятие дома входят и наш город, и наша природа. В этом году создавать свои работы на эту тему будут художники и архитекторы не только из Самары, мы будем приглашать гостей из других регионов»,— прокомментировал Михаил Савченко.