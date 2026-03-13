В Перми за год приостановили работу более ста кафе из-за санитарных нарушений

В 2025 году управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило 652 предприятия общественного питания. По результатам проверок приостановлена деятельность 105 объектов, составлено 604 протокола об административном нарушении. Общая сумма назначенных штрафов превысила 4,2 млн руб., а от работы было отстранено 195 человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

«Прошедший год выдался крайне напряженным с точки зрения принятия неотложных мер при угрозе возникновения или распространения инфекционных заболеваний и отравлений среди населения», — подчеркнули в пермском Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что в 2025-м были проведены мероприятия по локализации и ликвидации трех крупных вспышек сальмонеллеза с большим числом пострадавших лиц, где конечными факторами передачи инфекции послужили готовые блюда. К наиболее частным нарушениям работы общепита ведомство отнесло неправильную планировку помещений, несоблюдение правил личной гигиены персоналом, отсутствие технических документов, использование одного инвентаря и посуды для готовых продуктов и сырья.

Напомним, краевой Роспотребнадзор начал массовые проверки заведений общепита в начале 2025 года, после того как в конце декабря 2024-го отравились более 80 человек, купившие еду в торговых точках сети пекарен «Хлебница». Позже факты отравления зафиксировали клиенты Shaurma-kosmos в Кунгуре.