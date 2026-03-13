Строительство инклюзивного спорткомплекса в Казани выполнено на 75%

В Казани строительство инклюзивного спортивно-реабилитационного комплекса с бассейном при мечети «Ярдэм» выполнено на 75%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам мэра города Ильсура Метшина, на улице Серова формируется крупный инклюзивный кластер, куда уже входят спортивный центр «Дан» и инклюзивный бульвар.

Площадь здания превысит 3 тыс. кв. м. В комплексе разместятся кабинеты реабилитации, массажа и терапии, а также бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками, оборудованный для маломобильных посетителей. Одновременно центр сможет принимать до 184 человек.

Планируется, что ежемесячно комплекс смогут посещать до 800 человек, а вместе с центром «Дан» — около 1,3 тыс. человек.

Строительство объекта началось в июле 2024 года. Сейчас на объекте завершены монолитные и кровельные работы, проложены инженерные сети и ведется чистовая отделка. Генподрядчиком выступает «ГенСтрой», проект разработан «Татинвестгражданпроект».

Анна Кайдалова