Дело шести жителей Татарстана о незаконном обороте карт передали в суд

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении шести местных жителей, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежа, подделке документов и вовлечении несовершеннолетних в преступления. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году участники приобрели поддельные иностранные паспорта и другие документы, после чего оформили 19 банковских карт, на которые поступило не менее 4 млн руб., полученных в результате мошенничеств. Группа действовала в Набережных Челнах, Нижнекамске, Тукаевском районе, а также в Москве и Московской области.

Всего фигурантам вменяют 62 эпизода преступлений. В преступную группу были вовлечены семь жителей Татарстана, в том числе трое несовершеннолетних.

Деятельность группы пресекли в ноябре 2024 года. Уголовное дело в отношении одного из несовершеннолетних ранее было выделено в отдельное производство и направлено в суд.

