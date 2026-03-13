На поддержку АПК Самарской области из федерального бюджета выделят 2,5 млрд рублей

На поддержку АПК и развитие сельских территорий Самарской области в текущем году предусмотрено почти 2,5 млрд руб. в федеральном бюджете. В прошлом году было выделено 2,2 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале со ссылкой на рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

По словам главы региона, в прошлом году индекс сельскохозяйственного производства предварительно составил почти 106%, что выше среднего показателя по стране. Установлены исторические рекорды производства масличных культур — 1,5 млн тонн.

Посевная площадь в этом году запланирована на уровне прошлого года — порядка 2,3 млн га.

На комплексное развитие сельских территорий по госпрограмме в прошлом году привлекли в регион из федерального бюджета 1,2 млрд руб. На этот год предусмотрена аналогичная сумма.

Вячеслав Федорищев обращает внимание, что регион вошел в число лидеров среди субъектов страны по лесовосстановлению в прошлом году. Площадь новых лесных насаждений превысила площадь погибших деревьев благодаря увеличению финансирования и закупке лесохозяйственной техники.

До 2030 года региону на все мероприятия экологического нацпроекта «Вода России» из федерального бюджета планируется выделить порядка 1 млрд руб.

Руфия Кутляева