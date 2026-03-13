В Ростовской области выделят 2 млрд рублей на программы повышения рождаемости

В Ростовской области 2 млрд руб. выделят на трехлетние программы повышения рождаемости. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

По данным властей, мерами поддержки в регионе пользуются около 200 тыс. семей, что составляет почти половину всех региональных расходов на социальную помощь. По сравнению с 2024 годом число семей, обратившихся за сертификатами регионального материнского капитала, увеличилось более чем на 40%.

Кроме того, в Ростовской области запустили дополнительные меры поддержки. Так, молодые семьи при рождении третьего или последующих детей получат единовременную выплату 300 тыс. руб. Будущим мамам-студенткам, обучающимся очно в вузах и ссузах, предоставят 100 тыс. руб.

Для студенческих и многодетных семей с детьми до трех лет создан институт социальных нянь. Каждая семья получит электронный сертификат «подарок новорожденному» для приобретения необходимых предметов в первые недели жизни ребенка. Многодетные семьи будут получать поддержку без учета критериев нуждаемости.

