В Астрахани мужчина сорвался с 19 этажа строящегося ЖК на Нововосточной

Прокуратура начала проверку по факту гибели 60-летнего жителя Астрахани в результате падения с высоты. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Астраханской области Фото: Прокуратура Астраханской области

Мужчина сорвался с 19 этажа строящегося жилого комплекса. Инцидент произошел на ул. Нововосточной в Кировском районе. По данным ДОМ.РФ, там возводится ЖК «ПРОГРЕСС НОВЫЙ», в который входят два дома высотой 23 и 24 этажа.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства трагедии. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Кировского района.

Нина Шевченко