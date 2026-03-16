В универмаге «Цветной» открылось новое пространство Гоши Рубчинского

В московском универмаге «Цветной» начало работу обновленное пространство бренда «Гоша Рубчинский». Открытие является частью структурированного перезапуска марки и стратегии по укреплению ее физического присутствия в ключевых городских локациях. Архитектурный проект, разработанный бюро Aurore, выполнен в лаконичной эстетике бассейна: оформление призвано акцентировать внимание на силуэте, материалах и структуре одежды. Центральным (буквально) элементом декора стала работа художника Семена Галинова. В пространстве представлена актуальная коллекция, включающая верхнюю одежду, деним, рубашки, толстовки и аксессуары в авторском прочтении бренда. Ее дополняют сезонные графические принты.

