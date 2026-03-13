Нижегородца приговорили к семи годам колонии за экстремизм

Обвиняемый в организации экстремистской деятельности и ее финансировании осужден в Нижегородской области по ст. 282.2 и 282.3 УК РФ. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По фабуле дела осужденный позиционировал себя как лидер запрещенного движения и организовал его финансирование, собирая деньги и продукты питания с жителей Выксы, Кулебак и Навашина.

Суд назначил ему семь лет колонии общего режима и на три года запретил руководить и участвовать в работе общественных организаций.