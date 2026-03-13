Суд Чебоксар избрал начальнику отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашии, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

В Чебоксарах сотрудника МЧС отправили под домашний арест по делу о взятке

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике

По версии следствия, с июня по сентябрь 2025 года подозреваемый получил от знакомого руководителя двух коммерческих организаций строительные материалы стоимостью 700 тыс. руб. Вознаграждение предназначалось за подготовку технических расчетов, оценку пожарных рисков и другой документации, необходимой для ввода двух объектов в эксплуатацию, а также за последующую проверку этих документов.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом в крупном размере.

Анна Кайдалова