В России впервые пройдет Неделя космоса

С 6 по 12 апреля в России впервые проведут Неделю космоса. Мероприятие приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина. Указ об этом президент Владимир Путин подписал 29 декабря; теперь Неделя космоса будет проводится ежегодно. Организаторы — правительство РФ и «Роскосмос».

Неделя откроется 6 апреля всероссийской акцией в школах. На занятиях «Разговоры о важном» ученикам расскажут об истории космонавтики и ответят на вопрос, как стать космонавтом. 7 апреля в Национальном космическом центре им. В. В. Терешковой пройдет просветительский марафон общества «Знание».

8 апреля более 200 молодых сотрудников отрасли соберутся в МАИ на форум «Команда Будущего». Для них проведут лекции и проектные сессии в рамках Дня инженера. Ключевым событием станет Российский космический форум 9 апреля в Национальном центре «Россия». Там встретятся чиновники, ученые и бизнесмены, чтобы обсудить развитие отрасли. Оператор — «Росконгресс».

В этот же день в прокат выйдет фильм «Моя собака — космонавт». А в 300 кинотеатрах страны бесплатно покажут документальную ленту «Гагарин. Обнимая мир». Вечером 10 апреля на площадке VK Stadium состоится аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night». Его организуют «Роскосмос» и радио DFM.

Утром 11 апреля в 12 регионах пройдет спортивный флешмоб «Старт к звездам». Кульминацией станет День космонавтики 12 апреля. В Кремлевском дворце состоится торжественный концерт и награждение работников отрасли.