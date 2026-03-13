Патрушев призвал обновлять речной флот для привлечения туристов на Волгу

Создание условий для использования маломерного флота в Волжском бассейне поможет привлечь туристов, считает помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Он предложил развивать яхт-клубы и марины, а также обновлять туристический речной флот в городах на Волге.

«Одной из ключевых задач, обеспечивающих развитие туризма в Волжском бассейне, должно стать обновление пассажирского речного флота»,— сказал господин Патрушев на совещании по вопросам развития внутреннего водного туризма (цитата по ТАСС). По его словам, средний возраст речных туристических судов — более 40 лет. Меры господдержки должны способствовать модернизации круизного речного флота, подчеркнул помощник президента.

Николай Патрушев также призвал развивать туризм в городах на Волге. «Наличие гостиниц, экскурсий, музеев, торговых объектов, реализующих сувениры и изделия местных производителей, позволяет направить в эти города больший туристский поток, что, без сомнения, способствует экономическому развитию регионов»,— добавил помощник президента России.