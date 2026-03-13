Петербургский СКА сократил зарплаты почти на 35% и вышел в плюс по итогам 2025 года

Петербургский хоккейный клуб СКА завершил 2025 год с чистой прибылью 171 млн рублей, следует из годового финансового отчета, оказавшегося в распоряжении РБК Петербург.

Последний раз клуб показывал положительный результат в 2021 году (426 млн рублей), а совокупные убытки за три последующих года достигли 1,3 млрд рублей. Ключевым фактором, позволившим выйти в плюс, стало резкое сокращение расходов на оплату труда.

Зарплатные затраты клуба снизились на 34,2% — с 4 млрд до 2,6 млрд рублей (с учетом социальных отчислений — с 5 млрд до 3,2 млрд рублей). Экономия составила порядка 1,8 млрд рублей.

При этом выручка СКА сократилась на 17,8% — с рекордных 10,1 млрд рублей в 2024 году до 8,3 млрд. Несмотря на падение доходов, сальдо денежных потоков осталось положительным: поступления (8,2 млрд) превысили выплаты (7,7 млрд) на 543 млн рублей.

Отдельно в отчетности отмечено сокращение расходов на основной управленческий персонал втрое — со 152 млн до 50,3 млн рублей. Это связано с выплатами гендиректору и совету директоров (в июне 2025 года пост главы клуба перешел от Ольги Ловягиной к Никите Стеничкину).

Расходы на трансферты выросли: на покупку хоккеистов потрачено 208 млн рублей (втрое больше, чем годом ранее). Доходов от продажи игроков не зафиксировано, однако в балансе числится дебиторская задолженность по договорам обмена на 20 млн рублей. Клуб не пользуется заемными средствами с 2022 года.

