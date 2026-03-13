Двух сотрудников наркоконтроля в Астрахани заподозрили в подбросе наркотиков и фальсификации дела
В Астрахани задержали двух сотрудников наркополиции по подозрению в незаконном сбыте запрещенных веществ и превышении должностных полномочий. В их отношении возбуждено уголовное дело (п. «г» ч. 3 ст. 286, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.
Фото: СУ СКР по Астраханской области
По версии следствия, два оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков областного УМВД незаконно приобрели и хранили 0,4 грамма синтетического наркотика. После этого фигуранты положили его в «тайник» в Кировском районе и составили рапорт на местного жителя, которого якобы заподозрили в обнаружении закладки.
Таким образом подозреваемые создали видимость поимки преступника, чем искусственно завысили свои служебные показатели. Фигуранты зарегистрировали материал и передали его для проведения процессуальной проверки, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении невиновного и заключения его под стражу.
Противоправную деятельность наркополицейских выявили сотрудники регионального СУ СКР, СБ УМВД и Росгвардии. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства других возможных эпизодов подобных преступлений. Вопрос об избрании меры пресечения решается.