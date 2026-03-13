В Оренбуржье организовали доследственную проверку информации о нападении подростка на школьника
Следственные органы организовали проведение доследственной проверки по размещенной в медиа информации о совершении противоправных действий в отношении школьника в Бузулуке. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В ведомстве уточняют со ссылкой на данные из публикации, что 11 марта 13-летний подросток напал на школьника и применил в отношении него насилие.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.