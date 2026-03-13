Бывшего ярославского министра будут судить за взятку и наркотики

Прокуратура направила в Кировский районный суд Ярославля уголовное дело в отношении бывшего министра цифрового развития региона Александра Королева, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и хранении и перевозке наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Королев

Фото: Министерство цифрового развития ЯО Александр Королев

Фото: Министерство цифрового развития ЯО

Следствие считает, что Королев, занимая пост министра, в 2024 году получил от главы коммерческой организации 1,5 млн руб. в качестве взятки за способствование в заключении госконтрактов на поставку оборудования региональному министерству образования.

Также в машине Александра Королева было обнаружено наркотическое средство, предназначенное для личного потребления.

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в суд для рассмотрения. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, взяткодатель добровольно участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, поэтому уголовное преследование в отношении него не осуществлялось.

Александр Королев занимал пост министра с января 2023 года по сентябрь 2024 года. На момент задержания (арестован в январе 2025 года) он покинул Ярославль и занимал пост директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии».

Алла Чижова