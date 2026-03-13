В Москве вырос спрос на товары для ремонта и декора. С начала марта покупатели стали заметно чаще искать идеи для ремонта и обустройства дома. Трафик на сайты с подбором мебели и советами по интерьеру вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики «МегаФона» на основе обезличенной статистики пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. Чаще всего жители столицы интересуются оформлением кухни и спальни, а также мебелью и декором для гостиных и прихожих. При этом москвичи все чаще предпочитают создавать интерьер самостоятельно: интерес к сервисам с генерацией дизайн-проектов при помощи нейросетей за год снизился на 58%.

Минпромторг выразил готовность поддержать закупки отечественных комплектующих для беспилотников, даже если они дороже иностранных аналогов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства. Сейчас производители дронов чаще приобретают зарубежные детали, они дешевле. В Минпромторге ожидают большой спрос на российские комплектующие, если готовое изделие по качеству не будет уступать иностранному аналогу. Сейчас в ведомстве вместе с участниками рынка обсуждают меры по обеспечению спроса на продукцию.

Владислав Бакальчук назначен гендиректором «М.Видео», сообщила пресс-служба компании. Ранее он занимал должность главного исполнительного директора. В «М.Видео» Бакальчук пришел после публичного конфликта со своей бывшей женой Татьяной Ким из-за их компании Wildberries. «М.Видео» Бакальчук планирует превратить в «универсальную мультикатегорийную платформу». Ближайшие задачи — развитие цифровых каналов и масштабирование маркетплейса.