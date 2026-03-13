В фармкомпании «Биннофарм Групп» сменился гендиректор

Рустем Муратов ушел с посла гендиректора фармацевтической компании «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система»), указано в ее сообщении. Теперь эту должность займет Андрей Потапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Биннофарм Групп» образована в 2020 году в результате слияния фармацевтических активов АФК «Система». В ее портфеле сейчас около 500 регистрационных удостоверений на различные препараты. Это в том числе противовирусный «Кагоцел», синбиотик «Максилак» и спазмолитик «Необутин».

Рустем Муратов возглавлял «Биннофарм Групп» с 2020 года. До этого он был президентом ОАО «Синтез» и гендиректором АО «Алиум» — структур АФК «Система». Также работал в AstraZeneca и «Акрихине».

Андрей Потапов ранее возглавлял компанию «Стентекс», которая производит коронарные стенты. До этого руководил бизнесом компании Takeda в России и СНГ, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Турции и Индии.

Виктория Колганова