В Черноземье 17 марта ожидается похолодание и дождь со снегом

Во вторник, 17 марта, жителей Черноземья ожидает похолодание. Температура будет варьироваться от –2°C до +5°C. В большинстве областей будет пасмурная погода, в течение дня возможны осадки в виде дождя и снега. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +1°C, днем она немного поднимется до +5°C, вечером опустится до +3°C и вернется на отметку +1°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет 0°C, днем немного потеплеет до +3°C, вечером температура составит +2°C, а ночью — +1°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит –1°C, днем — +3°C, вечером немного опустится до +2°C и еще до +1°C ночью. Ветер до 4 м/с.

В Липецке температура в течение дня будет колебаться от +1°C до +3°C, а ночью остановится на 0°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура составит –2°C, днем повысится до +4°C, вечером будет +3°C, а ночью понизится до +1°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура составит +2°C, днем поднимется до +5°C, вечером будет +3°C, ночью — +1°C. Ветер до 3 м/с. Ожидается пасмурная погода, но без осадков.

Алина Морозова