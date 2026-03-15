В Черноземье 16 марта ожидаются осадки и небольшое похолодание

В понедельник, 16 марта, жителей Черноземья ожидает небольшое похолодание: температура будет варьироваться от –2°C до +8°C. В некоторых областях возможна пасмурная погода и осадки в течение дня в виде дождя и снега. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +1°C, днем она поднимется до +8°C, вечером опустится до +5°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 5 м/с. Почти весь день будет пасмурно, вечером может пойти снег с дождем.

В Воронеже утром будет 0°C, днем температура поднимется до +6°C, вечером она составит +3°C, а ночью — +1°C. Ветер до 4 м/с. В течение суток будет пасмурно, вечером возможен снег с дождем.

В Курске утром температура составит –1°C, днем повысится до +6°C, вечером будет +3°C, а ночью вернется к отметке –1°C. Ветер до 5 м/с. Облачно с прояснениями, без осадков.

В Липецке утром температура воздуха составит –2°C, днем поднимется до +4°C, вечером будет +3°C, а ночью — +1°C. Ветер до 3 м/с. В течение суток будет облачно, вечером возможен снег с дождем.

В Орле утром температура составит –2°C, днем повысится до +5°C, вечером будет +3°C, а ночью снова –2°C. Ветер до 3 м/с. Ожидается ясная погода, без осадков.

В Тамбове утром температура составит 0°C, днем поднимется до +5°C, вечером будет +3°C, ночью — +2°C. Ветер до 3 м/с. Ожидается пасмурная погода, без осадков.

Алина Морозова