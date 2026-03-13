Глава Пентагона заявил об уничтожении производства баллистических ракет в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США вскоре уничтожат все оборонные предприятия Ирана. По его словам, мощности по производству баллистических ракет были ликвидированы еще два дня назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Все компании, которые производили компоненты для этих ракет, были функционально разгромлены и уничтожены,— пояснил господин Хегсет на пресс-конференции. — Здания, комплексы и производственные линии по всему Ирану были разрушены».

По словам министра обороны, Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по более чем 15 тыс. целям с начала военной операции в Иране.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, назвав одной из своих целей смену власти в стране. В ответ Тегеран наносит удары по американским военным базам в регионе.

Анастасия Домбицкая