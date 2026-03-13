Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Пентагона заявил об уничтожении производства баллистических ракет в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США вскоре уничтожат все оборонные предприятия Ирана. По его словам, мощности по производству баллистических ракет были ликвидированы еще два дня назад.

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Все компании, которые производили компоненты для этих ракет, были функционально разгромлены и уничтожены,— пояснил господин Хегсет на пресс-конференции. — Здания, комплексы и производственные линии по всему Ирану были разрушены».

По словам министра обороны, Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по более чем 15 тыс. целям с начала военной операции в Иране.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, назвав одной из своих целей смену власти в стране. В ответ Тегеран наносит удары по американским военным базам в регионе.

Анастасия Домбицкая

