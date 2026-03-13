Менеджерам по персоналу в Петербурге зимой предлагали самую высокую оплату подработки

В Санкт-Петербурге зимой 2025–2026 годов самые высокие средние вознаграждения при частичной занятости предлагали менеджерам по персоналу — 128 595 рублей в месяц. Об этом сообщили в сервисе «Авито Подработка».

На втором месте по уровню предлагаемых выплат оказались монтажники со средним вознаграждением 125 030 рублей в месяц. Третью строчку заняли мастера по ремонту бытовой техники, которым в среднем предлагали 100 327 рублей.

Кроме того, аналитики сервиса оценили динамику числа предложений о подработке по России в целом. За год сильнее всего выросло число смен для грузчиков — в 2,5 раза, или на 156%. Также заметно увеличилось количество предложений для официантов — на 149%, и кладовщиков — на 114%.

Артемий Чулков