Shaman, Баста, «Маскарад» и выставка Аркадия Петрова

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Shaman, Валерию и Басту. В музеях — посетить выставки «Цвет и Крутящий момент», «Рожденный в СССР. Искусство Аркадия Петрова» и «Прогулки с художником». В театральных пространствах — увидеть премьерные показы спектаклей «Утиная охота» и «Маскарад». В кино — посмотреть фильмы «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Приключение» Микеланджело Антониони и «Картины дружеских связей» Сони Райзман. Лекторы расскажут о том, как рок повлиял на кинематограф 1960-х, костюмы в экранизациях «Войны и мира» и музыке Юрия Красавина. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Бобунец

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты В ККТ «Космос» 14 марта выступит Сергей Бобунец с симфоническим оркестром. Программа состоит из хитов группы «Смысловые галлюцинации» и лучших сольных песен артиста. «Песни Сергея Бобунца — тот самый творческий монумент, к которому многие поколения нашей страны обращаются в самые разные моменты жизни — и в самые счастливые, и в самые непростые»,— пишут организаторы. Билеты — от 2 тыс. до 6 тыс. руб. В Доме музыки пройдет концерт «Японский взгляд камерного оркестра B-A-C-H», на котором коллектив исполнит произведения из японского кино и любимыми многими аниме. Музыка Джо Хисаиши перенесет слушателей в произведения мультипликатора Хаяо Миядзаки и режиссера Такеши Китано. Билеты — 800 руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Shaman

В «МТС Live Холле» 15 марта выступит исполнитель Shaman. Его самая популярная композиция — «Я русский», но он известен и такими песнями, как «Мой бой», «Живой», «Встанем», «Лед». Билеты — от 2,5 тыс. до 12 тыс. руб. Во Дворце молодежи 16 и 17 марта выступит группа «Бутырка». Коллектив представит программу «Запахло весной». «Бутырка» известна песнями «А для вас я никто», «Аттестат», «Шарик», «Какая осень в лагерях», «Тает снег», «Запахло весной». Билеты от 2 тыс. до 3 тыс. руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерия

В ККТ «Космос» 18 марта выступит певица Валерия. Самые известные ее песни — «Часики», «Нежность моя», «Маленький самолет», «Таю», «Была любовь», а в начале сентября она выпустила хит с Kamazz и Red Square «Зеркала». Билеты — от 2,5 тыс. до 12 тыс. руб. В ресторане «Максимилианс» 18 марта пройдет концерт Линды. Зрители смогут услышать как известные песни «Ворона», «Цепи и кольца», «Отпусти меня», «Мало огня», так и новые композиции артистки. Билеты — от 2,8 тыс. до 3,3 тыс. руб. На «УГМК Арене» 19 марта выступит хип-хоп-исполнитель Баста с программой песен от самого первого альбома до недавних. Его самые популярные треки — «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Ты моя вселенная», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», «Ты была права». Билеты — 6,9 тыс. руб.

Выставки и экскурсии В галерее «Синара Арт» работает выставка Екатерины Шерстеневой «Цвет и Крутящий момент». В фокусе внимания художника оказывается период 1950-60-х годов в момент зарождения поп-арта, автор исследует связь разных времен. Художник пытается понять, что мы чувствуем из точки «здесь и сейчас», глядя на то, что когда-то считалось инновационными приемами. Вход по билету в музей, выставка продлится до 14 апреля. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств (НМИИ) работает персональная выставка Арона Зинштейна «Прогулки с художником». Уральский художник работает в яркой экспрессивной манере и ведет зрителей по набережным и площадям, которые открываются в неожиданном свете. Вход на выставку — по билету в музей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "Рожденный в СССР. Искусство Аркадия Петрова"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка "Рожденный в СССР. Искусство Аркадия Петрова"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 15 марта откроется выставка «Рожденный в СССР. Искусство Аркадия Петрова». Художник относился к поколению «семидесятников» и работал в жанре соц-арта (отечественной версии поп-арта), запечатлевая и обыгрывая советскую эстетику. Выставка знакомит как с ранними, так и с современными работами Аркадия Петрова. Вход — по билету в музей.

Спектакли и выступления В МТС Live Холле 14 марта пройдет выступление «Женского стендапа». В Екатеринбург приедут Ирина Мягкова, Маргарита Родина, Карина Мейханаджян, Белла Малу, Вика Македонская, Катя Котофеева и другие участницы проекта. Организаторы заявляют, что для женского стендапа нет запретных тем, а юмор девушек — не только дерзкий, но и актуальный. Билеты — от 1,5 тыс. до 6 тыс. руб. В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 18 марта пройдет гала-концерт «Урал Опера Концерт. Прокофьев. Цыпышев». Театр сотрудничал с Союзом композиторов России, произведения писали композиторы, которые участвовали в программе «Быстрые свидания». Программа «Урал Опера Концерта» посвящена Сергею Прокофьеву, со дня рождения которого отмечают 135 лет в апреле. Билеты — от 300 до 4 тыс. руб. В Камерном театре 17, 18, и 19 марта пройдут премьерные показы спектакля «Утиная охота». Главный герой пьесы Александра Вампилова, Виктор Зилов, считает — «жизнь в основном проиграна». Постановка ищет ответ на вопрос, можно ли бороться с потерей жизненных ориентиров и кризисом среднего возраста. «Ее трудно раскрыть до конца, с ней интересно работать. В ее структуре заложены абсурдные и сновидческие моменты, пространство воспоминаний и ювелирно выписанный психологический театр, что делает ее невероятно объемной»,— говорит режиссер спектакля Сюзанна Классеп про пьесу. Билеты — 1 тыс. руб. Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 20 марта выступит Елизавета Варвара Аранова со стендап-концертом. Она постоянный резидент шоу «Женский стендап» и шоу «Что у вас случилось?», а в 2024 году вышел ее сольный концерт «Взлеты и падения». Билеты — от 1,9 тыс. до 3,8 тыс. руб. В Свердловском академическом театре драмы 20 марта пройдет премьера спектакля «Маскарад» по произведению Михаила Лермонтова в постановке Михаила Заеца. «Чувство экзистенциальной тоски, потеря ориентиров, поиск смысла в быстро меняющемся мире делают главного героя спектакля — Евгения Арбенина — фигурой, близкой современному зрителю»,— указано в описании. Билеты — от 300 до 3 тыс. руб.

Кино В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 14 марта в рамках шведского киноклуба покажут фильм Роя Андерсона «Шведская история любви» на шведском языке с субтитрами. Герои-подростки стараются жить максимально взрослую жизнь — катаются на мопедах, курят и выясняют отношения. А Пер и Анника встречают друг друга и забывают про весь остальной мир. Вход на показ бесплатный, но нужно зарегистрироваться заранее. В кинозале Ельцин-центра 14 марта покажут фильм Франсуа Трюффо «Соседка». Показ проходит в рамках программы «Варда/Трюффо: после Новой волны», в которой демонстрируют фильмы режиссеров новой волны, снятые уже после этого периода. Герой фильма живет свою тихую жизнь с женой и сыном, пока не узнает в новой соседке женщину, с которой у него был бурный роман семь лет назад. Билеты — 400 руб. На Свердловской киностудии 15 марта пройдет кинопоказ в честь Года уральского рока. В лофте «Титры» покажут документальный фильм Кирилла Котельникова «Сон в красном тереме» о свердловском рок-клубе, а после этого пройдет дискуссия о том, как наследие рок-клуба может помочь развитию города. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться. В кинозале Ельцин-центра 15 марта покажут фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Герой — Юрий Деточкин, который угоняет и продает автомобили, а вырученные деньги передает детским домам. Однако его друг и следователь Максим Подберезовиков начинает подозревать, кто на самом деле угоняет машины. Вход бесплатный, но зарегистрироваться нужно заранее.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дом кино

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Доме кино 16 марта покажут фильм «Приключение» Микеланджело Антониони, восстановленный в качестве 4К, на языке оригинала с субтитрами. Из компании молодых отдыхающих буржуа таинственным образом пропадает молодая девушка. Но постепенно ее поиски отходят на второй план, уступая место чувствам героев. Билеты — 400 руб. В кинозале Ельцин-центра 17 марта пройдет премьерный показ фильма «Картины дружеских связей» режиссера Сони Райзман. Фильм показывает один день и одну ночь из жизни однокурсников, которые провожают друга в долгий отъезд. Зрителей ждет обсуждение картины с актером Искандером Шайхутдиновым, которое проведет киновед Станислав Дединский. Билеты — 500 руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Магазин "Книги, кофе и другие измерения" в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лекции В пространстве «Книги, кофе и др. измерения» в Верхней Пышме 14 марта пройдет лекция исследователя моды Любови Шокуровой «Костюм в экранизациях романа "Война и мир"». Лектор расскажет о том, какие наряды носили в 1800–1810х годов, насколько точно костюмы описывал сам Лев Толстой и удалось ли режиссерам фильмов передать их. Вход — 500 руб. В Музее андеграунда 18 марта пройдет лекция культуролога и музыковеда Тимофея Чаплюка «Born To Be Wild: как рок-музыка повлияла на кино 1960-1970-х.». Он расскажет о том, как рок-революция в 1960-е годы изменила кино и продолжила ли она влиять на кинематограф и после своего расцвета. Билеты — 500 руб. В Ельцин-центре в Екатеринбурге 19 марта пройдет лекция «Кражи Красавина» в рамках цикла «Место для музыки». Богдан Королек расскажет о том, почему музыка Юрия Красавина — одновременно «красавинская» и чужая, «словно бы откуда-то взята». Ведь даже одна из ранних пьес композитора называлась «Кража» и представляла собой просто переписанную «К Элизе» Людвига ван Бетховена. Вход на лекцию — 500 руб.