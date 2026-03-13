Юбилей ресторана «Европа»

Достоянием петербургского «Гранд Отеля Европа» заслуженно считается ресторан «Европа», который недавно отметил свое 120-летие. В честь юбилея шеф-повар Денис Соболев представил обновленное меню, в котором русская гастрономическая традиция гармонично сочетается с лучшими европейскими кулинарными практиками. Особое место в меню занимает раздел, посвященный икре. В нем представлены белужья, осетровая, севрюжья и лососевая икра, подаваемые в элегантной сервировке со сметаной и тонкими блинами. Среди холодных закусок выделяется карпаччо из свеклы — изысканное сочетание подмаринованных слайсов корнеплода аль денте и сливочно-соленого овечьего сыра. Салат из краба со свежим манго, авокадо и осетровой икрой раскрывает деликатный вкус крабового мяса благодаря легкой заправке из оливкового масла с листьями лайма. Горячие блюда открывает рыбная солянка по-царски. Денис Соболев готовит ее из трех видов рыбы — лосося, трески и сибаса. Чтобы добиться насыщенного и глубокого вкуса бульона, рыбу томят в течение пяти часов. Подают блюдо с бородинским хлебом, копченым маслом и красной икрой. Завершают гастрономический праздник десерты в современной интерпретации. «Лимон» — взбитый ганаш с юдзу и яркой лимонной начинкой, «Три сыра» — авторская интерпретация классической сырной тарелки, объединяющая три текстуры сырного крема с грецким орехом, медом и ягодами. Обновленное меню раскрывает новые вкусовые сочетания и идеи шефа. Совсем недавно Денис Соболев также представил юбилейный сет, созданный к 150-летию «Гранд Отеля Европа», который уже успел завоевать признание гостей оригинальной подачей и продуманной концепцией блюд.

Краб со свежим манго и маслом листьев лайма Малосольный лосось с дымком Лангустин с кремом из баклажана и цитрусовым соусом Филе пряной утки с пюре из топинамбура и груши Карпаччо из свеклы Перец Рамиро Тарт малина-фисташка Десерт «Шоколад-клюква»

Нина Никифорова