В Ростове-на-Дону отремонтировали 22 тысячи квадратных метров дорог

В Ростове-на-Дону дорожные службы устранили дефекты покрытия на 358 объектах общей площадью почти 22 тыс. кв. м с начала 2025 года. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По словам господина Скрябина, с приходом теплой погоды подрядчики начали применять горячие асфальтобетонные смеси вместо холодных материалов. Планируется, что такая технология позволит повысить ежедневную производительность и улучшить качество ремонта. Количество рабочих бригад также увеличили.

Ремонтные работы организованы круглосуточно, но основной объем выполняется ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Восстановление дорожного покрытия проходит во всех районах города. Приоритет отдается главным транспортным артериям и улицам, по которым курсирует общественный транспорт.

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения должен закончить текущий ремонт до 1 мая.

Константин Соловьев