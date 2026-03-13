Сотрудники банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) успешно выступили на VI зимнем корпоративном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Соревнования прошли в Казани при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Госкорпорации Ростех.

Фестиваль объединил порядка 3000 участников из 30 регионов страны и 132 организаций. В течение трех дней на 16 площадках спортсмены соревновались в 30 дисциплинах.

Сборная НОВИКОМа достойно выступила и пополнила копилку наград золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и кубками. Сотрудники банка завоевали золото в беге на 100 и 800 метров, функциональном многоборье и теннисе, серебро в беге на 2000 и 3000 метров и квизе, а также бронзу в теннисе и практической стрельбе.

Кроме того, представители НОВИКОМа выступили в баскетболе, настольном теннисе, бадминтоне, шахматах, боулинге и компьютерном спорте.

Важно отметить, что на соревнования в Казнь приехали сотрудники НОВИКОМа из разных городов России. Например, команда, занявшая призовое место в интеллектуальном турнире, объединила коллег из Москвы и Казани, а сборная банка по баскетболу, вошедшая в топ-5 в своей категории, состояла из участников из Москвы, Казани и Перми. Такой результат наглядно продемонстрировал, что география банка не мешает его сотрудникам работать и побеждать как единая команда. Высокий уровень сплоченности был отмечен организаторами соревнований: сборной НОВИКОМа был вручен кубок «За командный дух».

«Мы гордимся тем, что сотрудники НОВИКОМа по всей стране демонстрируют не только высокие профессиональные результаты, но и серьезные достижения в спорте. Такие соревнования объединяют коллег из разных регионов и показывают, что наша команда умеет действовать сообща и поддерживать друг друга», — отметила старший вице-президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Ольга Карасева.

Фестиваль в Республике Татарстан проводится уже в шестой раз и ежегодно объединяет под своей эгидой предприятия со всей страны, способствуя развитию внутрикорпоративного спорта и популяризации здорового образа жизни.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* * * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

