Лавров подтвердил приверженность России мораторию на испытания ядерного оружия

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна по-прежнему привержена мораторию на ядерные испытания. Это следует из заявления российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи министра с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом.

«Вновь была подтверждена приверженность нашей страны цели вступления Договора в силу, а также соблюдения добровольно объявленного моратория на ядерные испытания. Акцентирован обоюдный настрой на поступательное развитие сотрудничества»,— указано в сообщении на сайте МИДа.

На переговорах российский министр также отметил деятельность комиссии ОДВЗЯИ. По словам Сергея Лаврова, работа комиссии представляет для России особую ценность «в нынешних условиях на международной арене».

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Договор подписали 185 государств, включая три страны, обладающие ядерным оружием, — Россию, Великобританию и Францию. Из оставшихся восьми стран Договор не подписали три — Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять — США, Китай, Египет, Израиль и Иран. В 2023 году Россия официально отозвала ратификацию договора.

Анастасия Домбицкая