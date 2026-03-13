Возбуждены уголовные дела по факту травмирования снегом жителей Краснокамска и Соликамска

СУ СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по факту травмирования людей сошедшими с крыш снежными массами. Такие ЧП произошли сегодня в Краснокамске и Соликамске.

Сегодня днем в Краснокамске с крыши частного дома рухнула снежная масса и травмировала малолетнего ребенка. Мальчик госпитализирован. Следственным отделом Краснокамска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В Соликамске сошедшая с крыши снежная масса травмировала мужчину, находящегося в припаркованном рядом с торговым центром автомобиле. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина доставлен в больницу. Следователем территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).