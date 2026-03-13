Еврокомиссара по расширению ЕС снова обвинили в сотрудничестве со спецслужбами бывшей Югославии

Европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства, представительницу Словении Марту Кос, обвинили в том, что в 1980-е годы она сотрудничала со спецслужбами бывшей Югославии. Обвинения выдвинула член Европарламента от Словении Романа Томк, вице-президент Европейской народной партии, которая направила официальный запрос в Еврокомиссию с требованием провести расследование. Об этом сообщает Politico.

Фото: Omar Havana / Reuters

Это уже второй случай, когда Марту Кос обвинили в сотрудничестве с югославской тайной полицией. Первый раз подозрения были высказаны в ноябре 2024 года на слушаниях в Европарламенте по утверждению ее кандидатуры в ЕК. «С югославской тайной службой я никогда не сотрудничала и не была ее агентом»,— заявляла госпожа Кос в 2024 году.

Теперь Романа Томк утверждает, что появились новые доказательства и «необходимо что-то сделать с этой информацией», поскольку Марта Кос, по ее словам, «говорила неправду» на слушаниях в 2024 году. В Европейской народной партии, крупнейшей партии Европарламента, ознакомились с новыми данными и заявили, что ждут ответа госпожи Кос. На запрос Politico по этому вопросу госпожа Кос не ответила.

Алена Миклашевская