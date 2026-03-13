Житель Сарапула осужден на 15 лет за производство наркотиков

Верховный суд Удмуртии приговорил 24-летнего жителя Сарапула к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы за незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, он признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228.3 УК РФ.

Суд установил, что с февраля по май 2025 года подсудимый в составе организованной группы оборудовал нарколабораторию в частном домовладении, где производил и фасовал синтетические наркотики для дальнейшего сбыта. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ, которые изъяли около 3 кг наркотиков, прекурсоры и оборудование.

Также в пользу государства конфискованы транспортное средство, мобильный телефон и земельный участок с садовым домом, использовавшиеся для производства наркотиков. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анастасия Лопатина