Большая фарма меняет лидера

Компания «Биннофарм Групп», входящая в АФК «Система», назначила Андрея Потапова генеральным директором. Он сменил Рустема Муратова, который руководил фирмой с лета 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, отметив, что господин Потапов возьмет на себя стратегическое развитие бизнеса, укрепление рыночных позиций и долгосрочный рост.

Андрей Потапов принесет в компанию свыше 20 лет опыта в фарме и финансах. Он окончил Новосибирский государственный университет по специальности «экономическая кибернетика» и прошел дополнительное обучение в США. С 2023 года возглавлял «Стентекс» — российского производителя коронарных стентов. Ранее он руководил подразделением Takeda в России, СНГ, на Ближнем Востоке, в Африке, Турции и Индии. В 2011 году он стал гендиректором «Никомед» в России, которую Takeda купила и переименовала в 2013-м.

Рустем Муратов уходит после пяти с половиной лет у руля. С 2020 года он вывел «Биннофарм Групп» на второе место в рейтинге Forbes среди лучших фармкомпаний России за 2024 год. Компания диверсифицировала портфель лекарств, нарастила экспорт и показала рост экономических показателей. В 2025 году выручка выросла на 25%. Рустем Муратов начал карьеру в 2000 году в «Россиб Фармация», работал в «Роста» (2003–2012), AstraZeneca и «Акрихине». В 2018-м он стал директором по коммерции и маркетингу в «Синтезе», входящем в группу. В апреле 2025 года Рустем Муратов также возглавил кипрскую «Ристанго Холдинг Лимитед», владельца фармхолдинга.

«Биннофарм Групп» управляет заводом ЗАО «Биоком» в Ставрополе, единственным в крае по выпуску твердых лекарственных форм. Группа консолидировала актив в 2020 году в рамках объединения фармкомпаний АФК «Система». Завод занимает 2000 кв. м и производит таблетки и капсулы малыми и средними сериями — до 26 млн упаковок в год после модернизации. На предприятии насчитывается 140 сотрудников.

В 2021 году компания вложила 1 млрд руб. в обновление ставропольского подразделения: установила высокопроизводительное оборудование, создала технологическую лабораторию для клинических образцов. Портфель насчитывает 42 препарата, из них 16 жизненно важных — для нервной системы, ЖКТ, туберкулеза и профилактики гриппа с ОРВИ. В 2024 году на предприятии выпустили свыше 7 млн упаковок.

Площадка соответствует GMP ЕАЭС: в июле 2025 года Минпромторг подтвердил лицензию после инспекции. Завод участвует в нацпроектах по импортозамещению и поставляет лекарства в медучреждения Ставропольского края в рамках стратегии импортозамещения, согласно которой регион наращивает закупки отечественных препаратов на 15–20% ежегодно. В сентябре 2025 года «Биоком» отметили местом на Доске почета Октябрьского района Ставрополя за вклад в экономику — второй год подряд.

Управленческая команда «Биннофарм Групп» показала успехи: в 2025 году восемь топ-менеджеров, включая Рустема Муратова (топ-250 высших руководителей), вошли в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» от «Коммерсанта» и Ассоциации менеджеров. Екатерина Славгородская заняла место в топ-100 коммерческих директоров, Хафиз Гафуров — в топ-100 финансовых. В 2024-м трое менеджеров попали в топ-100 влиятельных фигур фармбизнеса.

Как пишет «Фармвестник», Рустем Муратов проработает до 16 марта. Под руководством нового менеджмента компания планирует IPO, расширение экспорта в 20+ стран и номенклатуры препаратов, которая сейчас насчитывает свыше 150 видов продукции.

Станислав Маслаков