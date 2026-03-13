В головной компании курганского фармзавода назначили генерального директора

Генеральным директором фармацевтической компании «Биннофарм групп», куда входит курганский завод «Синтез», назначили Андрея Потапова. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Андрей Потапов имеет более 20 лет опыта в фармацевтической индустрии и финансовом управлении. В 2023 году он возглавил «Стентекс» (производитель коронарных стентов и катетеров). До этого руководил бизнесом компании Takeda (производитель препаратов) в России и регионах: СНГ, Ближний Восток, Африка, Турция, Индия.

Предыдущим генеральным директором организации с 2020 года был Рустем Муратов. В пресс-службе компании отмечают, что под его руководством «Биннофарм групп» заняла шестое место на розничном рынке РФ и первое место среди российских компаний по экспорту на рынках ближнего зарубежья.