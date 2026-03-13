Reuters: в Белом доме нет единого мнения о военной операции в Иране

В администрации президента США Дональда Трампа возникли серьезные разногласия по поводу определения понятия «победы» в военном конфликте с Ираном. Внутри Белого дома идет ожесточенная борьба, которая начинает влиять на публичные заявления господина Трампа о ходе операции, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Группа советников во главе с главой администрации Сьюзи Уайлз и ее заместителем Джеймсом Блэром требует от Дональда Трампа четко обозначить критерии победы и сроки завершения операции. Они обеспокоены ростом цен на бензин и ожидаемым негативным влиянием нефтяного кризиса на поддержку войны внутри страны. С ними солидарны экономические советники и представители Минфина США.

Противоположного мнения, уточняет Reuters, придерживаются сторонники жесткой линии, в том числе сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Том Коттон, а также политический комментатор Марк Левин. Они настаивают на усилении военного давления, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия и адекватно реагировать на удары по американским базам.

Третья группа, так называемая «популистская база» Дональда Трампа, включает журналиста Такера Карлсона и консервативного публициста Стивена Бэннона. Последние пытаются повлиять на помощников и советников президента, чтобы не допустить втягивания США в масштабный конфликт на Ближнем Востоке.

В Белом доме публикацию Reuters опровергли. «Президент известен тем, что умеет слушать и учитывать мнения многих людей, но в конечном итоге все знают, что окончательное решение принимает он сам»,— заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана с целью остановить развитие в стране ядерной программы. При атаке погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, его место занял сын — Моджтаба Хаменеи. В ответ Исламская Республика наносит удары по Израилю и американским базам в странах Персидского залива. Обе стороны заявляли о готовности вести военные действия столько, сколько потребуется.